Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.02.2016 wurde die Walt Disney-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 93,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,739 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 112,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 211,34 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 211,34 USD entspricht einer Performance von +21,13 Prozent.
Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 199,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
