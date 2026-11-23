Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Lohnende Walt Disney-Investition?
|
23.11.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Walt Disney-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Walt Disney-Anteile bei 95,07 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, befänden sich nun 10,519 Walt Disney-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 240,98 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 20.11.2026 auf 117,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,10 Prozent angewachsen.
Walt Disney wurde jüngst mit einem Börsenwert von 200,12 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com
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