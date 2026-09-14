Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Walt Disney eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walt Disney-Papier an diesem Tag 92,26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,084 Walt Disney-Aktien im Depot. Die gehaltenen Walt Disney-Anteile wären am 11.09.2026 115,49 USD wert, da der Schlussstand 106,55 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,49 Prozent angewachsen.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 183,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at