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Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Walt Disney-Investment 11.05.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Walt Disney eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Walt Disney-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92,31 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hat, hat nun 1,083 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Walt Disney-Aktie auf 108,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,02 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,02 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 187,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com

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