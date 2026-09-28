Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Profitables Walt Disney-Investment?
|
28.09.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Walt Disney-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,13 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 124,797 Walt Disney-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Walt Disney-Aktie auf 106,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 247,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,47 Prozent.
Am Markt war Walt Disney jüngst 183,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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