Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Walt Disney-Aktie bei 197,09 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,074 Anteilen. Die gehaltenen Walt Disney-Papiere wären am 20.02.2026 535,69 USD wert, da der Schlussstand 105,58 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 46,43 Prozent verkleinert.

Alle Walt Disney-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 187,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at