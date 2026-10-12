Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Walt Disney-Einstiegs gewesen.

Walt Disney-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Walt Disney-Papier an diesem Tag bei 91,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,940 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 182,04 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 09.10.2026 auf 108,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,20 Prozent.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 186,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at