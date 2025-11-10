Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Walt Disney-Aktie an diesem Tag bei 117,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,164 Walt Disney-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.11.2025 9 431,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,69 Prozent.

Walt Disney war somit zuletzt am Markt 199,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at