Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Walt Disney eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Walt Disney-Papier bei 177,30 USD. Bei einem Walt Disney-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,564 Walt Disney-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 64,05 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Papiers am 26.12.2025 auf 113,56 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,95 Prozent gesunken.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 202,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at