Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Walt Disney-Performance im Blick 15.06.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Walt Disney-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Walt Disney-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 175,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,863 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 100,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 688,62 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,11 Prozent verringert.

Insgesamt war Walt Disney zuletzt 173,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com

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