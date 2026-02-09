Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Walt Disney-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Walt Disney-Anteile bei 110,86 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 90,204 Walt Disney-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 805,16 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 06.02.2026 auf 108,70 USD belief. Damit wäre die Investition 1,95 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 193,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at