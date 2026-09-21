Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Walt Disney-Performance im Blick 21.09.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Walt Disney-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Walt Disney-Papier letztlich bei 113,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Walt Disney-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,790 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 102,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 902,51 USD wert. Mit einer Performance von -9,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 177,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com

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