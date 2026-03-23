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Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Frühes Investment 23.03.2026 16:04:52

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Walt Disney-Aktie gebracht.

Am 23.03.2021 wurden Walt Disney-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 188,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 52,986 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2026 auf 99,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 272,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47,27 Prozent.

Insgesamt war Walt Disney zuletzt 177,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com

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