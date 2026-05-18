Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Walt Disney-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Walt Disney-Anteile bei 169,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,893 Walt Disney-Anteilen. Die gehaltenen Walt Disney-Anteile wären am 15.05.2026 605,37 USD wert, da der Schlussstand 102,72 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 39,46 Prozent verkleinert.

Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 178,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at