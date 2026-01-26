Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Walt Disney-Anlage im Blick
|
26.01.2026 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Walt Disney-Papier statt. Diesen Tag beendete das Walt Disney-Papier bei 169,56 USD. Bei einem Walt Disney-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,590 Walt Disney-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 110,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,45 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,55 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 198,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disney
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Walt Disney stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)