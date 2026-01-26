Walt Disney Aktie

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

Walt Disney-Anlage im Blick 26.01.2026 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Walt Disney-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Walt Disney-Papier statt. Diesen Tag beendete das Walt Disney-Papier bei 169,56 USD. Bei einem Walt Disney-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,590 Walt Disney-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 110,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,45 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,55 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 198,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com

