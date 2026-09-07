Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Investmentbeispiel 07.09.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Walt Disney-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Walt Disney-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 184,34 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54,248 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 712,81 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Papiers am 04.09.2026 auf 105,31 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 42,87 Prozent gleich.

Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 182,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com

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