Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 49 499,20 Punkten ab. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,528 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,252 Prozent auf 49 357,63 Punkte an der Kurstafel, nach 49 482,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 49 815,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 237,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,075 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 49 412,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 427,12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43 433,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 1,88 Prozent auf 242,01 USD), Visa (+ 1,19 Prozent auf 316,70 USD), JPMorgan Chase (+ 0,93 Prozent auf 306,13 USD), Nike (+ 0,87 Prozent auf 63,95 USD) und UnitedHealth (+ 0,87 Prozent auf 286,66 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Merck (-2,58 Prozent auf 119,30 USD), Caterpillar (-1,78 Prozent auf 752,93 USD), Amgen (-1,30 Prozent auf 379,33 USD), Cisco (-1,29 Prozent auf 78,10 USD) und Johnson Johnson (-0,69 Prozent auf 243,47 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Microsoft-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9 919 736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,965 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,04 erwartet. Mit 5,71 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

