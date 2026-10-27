Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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27.10.2026 16:01:16
Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen
Am Dienstag klettert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,01 Prozent auf 52 368,67 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,872 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,079 Prozent auf 52 320,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52 361,58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 52 477,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 231,84 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 51 828,62 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 52 210,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 544,59 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1,95 Prozent auf 705,63 USD), Goldman Sachs (+ 1,67 Prozent auf 908,17 USD), Johnson Johnson (+ 0,75 Prozent auf 268,30 USD), Amazon (+ 0,75 Prozent auf 250,95 USD) und Apple (+ 0,67 Prozent auf 346,20 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Boeing (-7,02 Prozent auf 175,09 USD), Sherwin-Williams (-2,77 Prozent auf 325,89 USD), Salesforce (-1,90 Prozent auf 242,90 USD), Honeywell Technologies (-1,78 Prozent auf 215,38 USD) und Travelers (-1,37 Prozent auf 394,70 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 577 586 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel
In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,20 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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