Dow Jones aktuell: Das macht der Dow Jones mittags

Um 17:59 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,06 Prozent auf 45 474,68 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,086 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,837 Prozent fester bei 46 344,64 Punkten, nach 45 960,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 45 904,25 Punkte, das Tagestief hingegen 45 415,20 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,719 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 977,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 48 710,97 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 27.03.2025, mit 42 299,70 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 6,01 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 369,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2,07 Prozent auf 212,09 USD), Coca-Cola (+ 1,61 Prozent auf 75,89 USD), 3M (+ 1,27 Prozent auf 145,82 USD), Johnson Johnson (+ 1,17 Prozent auf 242,04 USD) und Merck (+ 1,16 Prozent auf 120,31 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen UnitedHealth (-4,20 Prozent auf 256,79 USD), Visa (-3,64 Prozent auf 294,40 USD), Salesforce (-3,29 Prozent auf 179,54 USD), Amazon (-3,22 Prozent auf 200,86 USD) und JPMorgan Chase (-2,45 Prozent auf 284,52 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 102 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,612 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at