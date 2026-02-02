Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag auf grünem Terrain

Um 17:58 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,89 Prozent auf 49 327,43 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,679 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,203 Prozent stärker bei 48 991,62 Punkten in den Montagshandel, nach 48 892,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 673,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 375,99 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 02.01.2026, einen Wert von 48 382,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 47 562,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44 544,66 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,95 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,57 Prozent auf 680,81 USD), Visa (+ 3,32 Prozent auf 332,50 USD), Cisco (+ 3,16 Prozent auf 80,80 USD), Walmart (+ 2,95 Prozent auf 122,66 USD) und IBM (+ 2,83 Prozent auf 315,37 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-4,66 Prozent auf 107,54 USD), 3M (-1,44 Prozent auf 150,96 USD), Microsoft (-1,18 Prozent auf 425,21 USD), Chevron (-1,14 Prozent auf 174,89 USD) und NVIDIA (-1,11 Prozent auf 189,00 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 491 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,920 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

