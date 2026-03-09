Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag leichter

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,61 Prozent schwächer bei 47 211,97 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,505 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,280 Prozent höher bei 47 634,55 Punkten in den Montagshandel, nach 47 501,55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 46 615,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 371,28 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 135,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der Dow Jones 47 560,29 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 801,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,42 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 46 615,52 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 1,59 Prozent auf 691,71 USD), NVIDIA (+ 1,57 Prozent auf 180,61 USD), Amgen (+ 1,16 Prozent auf 373,80 USD), Procter Gamble (+ 1,07 Prozent auf 155,27 USD) und Johnson Johnson (+ 1,04 Prozent auf 242,90 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Cisco (-2,87 Prozent auf 76,38 USD), Boeing (-2,82 Prozent auf 224,59 USD), 3M (-2,73 Prozent auf 149,22 USD), Home Depot (-2,66 Prozent auf 300,05 EUR) und Salesforce (-1,93 Prozent auf 198,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 903 581 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,737 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,41 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

