Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Abgaben

Am Montag geht es im Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,57 Prozent auf 33 315,82 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 10,271 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,12 Prozent auf 33 882,61 Punkte an der Kurstafel, nach 33 507,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 33 511,91 Punkte, das Tagestief hingegen 33 298,12 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 34 837,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 407,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, erreichte der Dow Jones einen Stand von 28 725,51 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 0,542 Prozent zu. Bei 35 679,13 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 1,37 Prozent auf 173,56 USD), Microsoft (+ 1,28 Prozent auf 319,79 USD), UnitedHealth (+ 1,02 Prozent auf 509,34 USD), Salesforce (+ 0,73 Prozent auf 204,27 USD) und Cisco (+ 0,58 Prozent auf 54,07 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil 3M (-3,44 Prozent auf 90,40 USD), Chevron (-1,50 Prozent auf 166,09 USD), McDonalds (-1,37 Prozent auf 259,84 USD), Coca-Cola (-1,23 Prozent auf 55,29 USD) und Nike (-1,21 Prozent auf 94,46 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 3 728 399 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,533 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

