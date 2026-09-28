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Kursentwicklung 28.09.2026 20:04:17

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 51 607,77 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,589 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,905 Prozent auf 51 359,70 Punkte an der Kurstafel, nach 51 828,62 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51 780,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 409,65 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53 559,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 51 876,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 46 247,29 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,67 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,27 Prozent auf 230,17 USD), Nike (+ 2,13 Prozent auf 36,51 USD), Procter Gamble (+ 1,76 Prozent auf 148,80 USD), Chevron (+ 0,95 Prozent auf 206,40 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,73 Prozent auf 331,50 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Boeing (-4,31 Prozent auf 189,53 USD), Salesforce (-2,19 Prozent auf 228,90 USD), IBM (-1,84 Prozent auf 221,36 USD), Goldman Sachs (-1,76 Prozent auf 919,00 USD) und JPMorgan Chase (-1,67 Prozent auf 337,33 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17 902 657 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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