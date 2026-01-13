Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsschluss.

Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,80 Prozent tiefer bei 49 191,99 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,288 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,183 Prozent schwächer bei 49 499,67 Punkten, nach 49 590,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 49 616,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 056,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 458,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 067,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 297,12 Punkten auf.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 2,03 Prozent auf 120,36 USD), Boeing (+ 1,98 Prozent auf 244,55 USD), Cisco (+ 1,97 Prozent auf 75,47 USD), Johnson Johnson (+ 1,87 Prozent auf 213,65 USD) und Caterpillar (+ 1,07 Prozent auf 636,53 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-7,07 Prozent auf 241,06 USD), Visa (-4,46 Prozent auf 327,88 USD), JPMorgan Chase (-4,19 Prozent auf 310,90 USD), Travelers (-3,31 Prozent auf 271,20 USD) und IBM (-2,89 Prozent auf 303,16 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 37 309 078 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,852 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at