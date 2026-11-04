Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 3,03 Prozent höher bei 53 356,12 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,956 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,282 Prozent auf 51 932,63 Punkte an der Kurstafel, nach 51 786,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 410,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 53 492,40 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,59 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 176,96 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 54 085,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47 085,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,28 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 9,55 Prozent auf 193,95 USD), Microsoft (+ 6,68 Prozent auf 555,80 USD), Sherwin-Williams (+ 6,64 Prozent auf 363,50 USD), McDonalds (+ 6,53 Prozent auf 280,22 USD) und Amazon (+ 6,12 Prozent auf 266,03 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-5,23 Prozent auf 591,30 USD), Chevron (-3,69 Prozent auf 216,96 USD), NVIDIA (-3,17 Prozent auf 200,13 USD), Cisco (+ 0,62 Prozent auf 103,61 USD) und Coca-Cola (+ 1,05 Prozent auf 95,80 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 429 036 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,392 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at