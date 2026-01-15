Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen

Das machte das Börsenbarometer in New York am Donnerstag zum Handelsende.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,60 Prozent fester bei 49 442,44 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,238 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,125 Prozent auf 49 088,25 Punkte an der Kurstafel, nach 49 149,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 49 581,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 201,10 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,116 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 48 416,56 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, den Wert von 46 253,31 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Wert von 43 221,55 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 4,63 Prozent auf 975,86 USD), NVIDIA (+ 2,13 Prozent auf 187,05 USD), Boeing (+ 2,11 Prozent auf 247,74 USD), Caterpillar (+ 1,32 Prozent auf 647,18 USD) und UnitedHealth (+ 1,19 Prozent auf 338,96 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-3,59 Prozent auf 297,95 USD), Salesforce (-2,52 Prozent auf 233,53 USD), Nike (-1,49 Prozent auf 64,59 USD), Coca-Cola (-1,34 Prozent auf 70,48 USD) und Verizon (-1,18 Prozent auf 39,36 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53 928 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,883 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at