Dow Jones aktuell: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus

Am Montag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 45 320,41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,541 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,63 Prozent auf 45 904,25 Punkte an der Kurstafel, nach 45 166,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 45 625,76 Punkte, das Tagestief hingegen 45 239,49 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 48 977,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, stand der Dow Jones noch bei 48 367,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 41 583,90 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 6,33 Prozent zurück. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 063,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,84 Prozent auf 184,41 USD), American Express (+ 2,39 Prozent auf 299,26 USD), Walt Disney (+ 2,20 Prozent auf 94,45 USD), Travelers (+ 2,12 Prozent auf 291,32 USD) und Coca-Cola (+ 1,55 Prozent auf 76,88 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-3,84 Prozent auf 668,70 USD), Cisco (-3,08 Prozent auf 77,46 USD), Merck (-1,44 Prozent auf 117,91 USD), NVIDIA (-0,72 Prozent auf 166,31 USD) und Apple (-0,67 Prozent auf 247,14 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 651 012 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at