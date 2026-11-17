Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,62 Prozent schwächer bei 50 771,14 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,384 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,28 Prozent auf 52 267,06 Punkte an der Kurstafel, nach 51 608,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 685,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 463,53 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 52 002,41 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 53 459,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 590,24 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,94 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Honeywell Technologies (+ 1,63 Prozent auf 221,50 USD), McDonalds (+ 0,78 Prozent auf 276,81 USD), Cisco (+ 0,13 Prozent auf 94,64 USD), 3M (-0,07 Prozent auf 181,56 USD) und Procter Gamble (-0,20 Prozent auf 172,67 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-7,90 Prozent auf 197,86 USD), UnitedHealth (-4,22 Prozent auf 394,62 USD), IBM (-3,90 Prozent auf 233,04 USD), Nike (-2,90 Prozent auf 37,15 USD) und Microsoft (-2,75 Prozent auf 503,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40 964 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,706 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,23 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at