Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,30 Prozent im Minus bei 52 319,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,168 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52 335,43 Zählern und damit 0,266 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (52 475,10 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 52 086,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 405,88 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,002 Prozent nach. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der Dow Jones auf 51 349,92 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 594,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, notierte der Dow Jones bei 47 632,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,14 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 5,29 Prozent auf 148,39 USD), Nike (+ 3,06 Prozent auf 38,29 USD), Visa (+ 2,74 Prozent auf 411,57 USD), American Express (+ 2,62 Prozent auf 326,26 USD) und Amgen (+ 2,51 Prozent auf 463,17 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Alphabet C (ex Google) (-12,03 Prozent auf 283,17 USD), Caterpillar (-7,36 Prozent auf 660,86 USD), Salesforce (-4,51 Prozent auf 231,20 USD), Amazon (-3,12 Prozent auf 246,65 USD) und Microsoft (-1,36 Prozent auf 523,78 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Alphabet C (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 9 426 454 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie weist mit 10,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at