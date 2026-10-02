Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,49 Prozent nach oben auf 51 176,96 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,656 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,161 Prozent höher bei 51 008,36 Punkten, nach 50 926,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 950,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 51 382,88 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,913 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53 061,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, stand der Dow Jones bei 52 900,07 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 46 519,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,78 Prozent zu. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 3,16 Prozent auf 112,20 USD), Caterpillar (+ 2,31 Prozent auf 845,42 USD), UnitedHealth (+ 1,83 Prozent auf 371,90 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,62 Prozent auf 340,35 USD) und NVIDIA (+ 1,34 Prozent auf 233,95 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-3,64 Prozent auf 33,87 USD), IBM (-1,32 Prozent auf 222,64 USD), Amgen (-1,04 Prozent auf 403,04 USD), Johnson Johnson (-1,02 Prozent auf 256,03 USD) und Salesforce (-0,84 Prozent auf 234,69 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35 812 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,889 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at