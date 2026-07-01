Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich in Rot

Am Mittwoch beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 52 305,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,318 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,289 Prozent auf 52 168,18 Punkte an der Kurstafel, nach 52 319,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 742,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 026,64 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,596 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 078,88 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 46 565,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 494,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,11 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 52 742,66 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 4,90 Prozent auf 43,06 USD), Salesforce (+ 4,19 Prozent auf 163,23 USD), Microsoft (+ 3,02) Prozent auf 384,28 USD), American Express (+ 2,88 Prozent auf 348,00 USD) und UnitedHealth (+ 2,62 Prozent auf 426,54 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-6,90 Prozent auf 991,41 USD), Walmart (-3,92 Prozent auf 108,82 USD), Merck (-2,44 Prozent auf 125,37 USD), NVIDIA (-1,25 Prozent auf 197,58 USD) und 3M (-1,20 Prozent auf 159,96 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 41 293 983 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,07 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at