Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,32 Prozent fester bei 53 178,41 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,466 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,476 Prozent tiefer bei 52 235,03 Punkten in den Montagshandel, nach 52 485,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 52 759,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 230,08 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der Dow Jones 52 900,07 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der Dow Jones 49 499,27 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 588,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,91 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 8,03 Prozent auf 233,49 USD), Microsoft (+ 4,93 Prozent auf 487,65 USD), Amazon (+ 4,58 Prozent auf 284,02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,44 Prozent auf 372,47 USD) und Sherwin-Williams (+ 3,92 Prozent auf 354,22 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil McDonalds (-2,00 Prozent auf 265,23 USD), Merck (-1,87 Prozent auf 127,77 USD), Chevron (-1,85 Prozent auf 193,18 USD), Apple (-1,78 Prozent auf 303,42 USD) und Amgen (-1,63 Prozent auf 378,87 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36 286 899 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,215 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,00 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at