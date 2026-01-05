Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Montagabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag erhöhte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 1,23 Prozent auf 48 977,18 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,085 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,571 Prozent auf 48 105,98 Punkte an der Kurstafel, nach 48 382,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 209,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 48 449,62 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 954,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der Dow Jones 46 758,28 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der Dow Jones 42 732,13 Punkte auf.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 5,10 Prozent auf 163,85 USD), Goldman Sachs (+ 3,73 Prozent auf 948,44 USD), Caterpillar (+ 2,96 Prozent auf 616,10 USD), Amazon (+ 2,90 Prozent auf 233,06 USD) und Honeywell (+ 2,66 Prozent auf 201,09 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,11 Prozent auf 320,72 USD), Coca-Cola (-1,71 Prozent auf 67,94 USD), Johnson Johnson (-1,47 Prozent auf 204,31 USD), Apple (-1,38 Prozent auf 267,26 USD) und McDonalds (-1,12 Prozent auf 299,86 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 160 546 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,926 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at