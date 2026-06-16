Dow Jones aktuell: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Um 18:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,86 Prozent fester bei 52 117,51 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,828 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,593 Prozent auf 51 364,55 Punkte an der Kurstafel, nach 51 671,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52 142,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 712,63 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der Dow Jones bei 49 526,17 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 16.03.2026, einen Stand von 46 946,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42 515,09 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,72 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 52 142,81 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 3,29 Prozent auf 329,90 USD), 3M (+ 2,28 Prozent auf 161,83 USD), Visa (+ 2,12 Prozent auf 330,69 USD), Caterpillar (+ 2,06 Prozent auf 953,14 USD) und Procter Gamble (+ 1,46 Prozent auf 152,66 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Microsoft (-1,64 Prozent auf 393,22 USD), NVIDIA (-1,63 Prozent auf 208,98 USD), Salesforce (-1,16 Prozent auf 162,64 USD), Boeing (-1,01 Prozent auf 226,64 USD) und Walt Disney (-0,60 Prozent auf 101,08 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 304 126 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,286 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at