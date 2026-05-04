Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags in Rot

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr 0,92 Prozent auf 49 045,70 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,569 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,673 Prozent auf 49 832,57 Punkte an der Kurstafel, nach 49 499,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 913,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 441,43 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 46 504,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 501,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 41 317,43 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,37 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,52 Prozent auf 186,62 USD), Merck (+ 1,28 Prozent auf 113,60 USD), Amazon (+ 1,16 Prozent auf 271,38 USD), Cisco (+ 1,02 Prozent auf 92,79 USD) und Chevron (+ 0,97 Prozent auf 192,48 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-3,20 Prozent auf 271,00 EUR), Nike (-2,38 Prozent auf 43,35 USD), Procter Gamble (-2,15 Prozent auf 144,10 USD), Amgen (-2,02 Prozent auf 323,16 USD) und Goldman Sachs (-1,81 Prozent auf 907,00 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13 282 119 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,112 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at