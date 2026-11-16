Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus

Das macht der Dow Jones am Montag.

Am Montag steht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,70 Prozent im Minus bei 51 978,87 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,324 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,273 Prozent fester bei 52 490,68 Punkten, nach 52 347,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 324,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 901,14 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 002,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53 732,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 147,48 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,43 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 2,55 Prozent auf 172,32 USD), Visa (+ 2,22 Prozent auf 429,64 USD), Coca-Cola (+ 2,10 Prozent auf 99,49 USD), UnitedHealth (+ 1,35 Prozent auf 410,61 USD) und McDonalds (+ 0,71 Prozent auf 275,58 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-4,17 Prozent auf 580,02 USD), Boeing (-2,89 Prozent auf 166,60 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,45 Prozent auf 285,37 USD), Amazon (-2,21 Prozent auf 260,76 USD) und NVIDIA (-2,11 Prozent auf 159,41 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 29 932 221 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,698 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,00 zu Buche schlagen. Mit 4,26 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at