Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus

So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstag.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,16 Prozent stärker bei 48 542,46 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,722 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,176 Prozent auf 48 549,14 Punkte an der Kurstafel, nach 48 463,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 337,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 683,45 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 46 946,41 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 49 359,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 39 669,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,331 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 3,40 Prozent auf 46,56 USD), IBM (+ 2,47 Prozent auf 250,84 USD), Microsoft (+ 2,10 Prozent auf 419,87 USD), Cisco (+ 1,78 Prozent auf 83,83 USD) und Chevron (+ 1,63 Prozent auf 187,92 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-2,75 Prozent auf 217,78 USD), Merck (-2,28 Prozent auf 115,21 USD), Johnson Johnson (-2,21 Prozent auf 233,40 USD), Apple (-1,02 Prozent auf 263,72 USD) und Honeywell (-0,85 Prozent auf 230,21 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 784 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,19 erwartet. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at