Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert mittags im Minus

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,33 Prozent auf 49 540,96 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,973 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,313 Prozent leichter bei 49 549,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49 704,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 49 307,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 739,62 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 47 916,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 49 451,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der Dow Jones noch bei 42 410,10 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,39 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 2,11 Prozent auf 336,53 USD), Walmart (+ 2,05 Prozent auf 130,20 USD), Johnson Johnson (+ 1,98 Prozent auf 225,81 USD), Merck (+ 1,65 Prozent auf 113,12 USD) und Procter Gamble (+ 1,27 Prozent auf 145,18 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2,65 Prozent auf 902,27 USD), Boeing (-2,15 Prozent auf 233,10 USD), Salesforce (-1,96 Prozent auf 174,02 USD), Amazon (-1,57 Prozent auf 264,78 USD) und Goldman Sachs (-1,36 Prozent auf 932,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 754 040 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at