Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss legte der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,66 Prozent auf 48 382,39 Punkte zu. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,052 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,641 Prozent stärker bei 48 371,52 Punkten in den Handel, nach 48 063,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 47 853,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 404,06 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,523 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 47 474,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 519,72 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 02.01.2025, den Stand von 42 392,27 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 4,91 Prozent auf 227,77 USD), Caterpillar (+ 4,46 Prozent auf 598,41 USD), Goldman Sachs (+ 4,02 Prozent auf 914,34 USD), Chevron (+ 2,29 Prozent auf 155,90 USD) und UnitedHealth (+ 1,91 Prozent auf 336,40 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-4,26 Prozent auf 253,62 USD), Microsoft (-2,21 Prozent auf 472,94 USD), Amazon (-1,87 Prozent auf 226,50 USD), Walt Disney (-1,69 Prozent auf 111,85 USD) und Travelers (-1,68 Prozent auf 285,19 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 669 128 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,863 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

