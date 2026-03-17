Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,24 Prozent stärker bei 47 056,89 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,304 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,509 Prozent auf 46 707,40 Punkte an der Kurstafel, nach 46 946,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47 428,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46 995,38 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 533,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 885,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der Dow Jones 41 841,63 Punkte auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,74 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 46 494,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 1,98 Prozent auf 100,61 USD), IBM (+ 1,76 Prozent auf 253,63 USD), Chevron (+ 1,48 Prozent auf 199,76 USD), Goldman Sachs (+ 1,41 Prozent auf 806,00 USD) und American Express (+ 1,06 Prozent auf 301,35 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Honeywell (-1,74 Prozent auf 230,42 USD), Amgen (-1,40 Prozent auf 361,14 USD), Boeing (-1,34 Prozent auf 210,61 USD), Johnson Johnson (-1,04 Prozent auf 240,66 USD) und Salesforce (-0,92 Prozent auf 196,52 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 715 318 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,874 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at