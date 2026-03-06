Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,95 Prozent leichter bei 47 501,55 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,698 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,19 Prozent fester bei 48 526,73 Punkten in den Freitagshandel, nach 47 954,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 47 009,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47 634,55 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2,65 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 50 115,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 954,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der Dow Jones bei 42 579,08 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,82 Prozent nach. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 009,01 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 4,08 Prozent auf 231,11 USD), IBM (+ 0,90 Prozent auf 258,85 USD), Amgen (+ 0,53 Prozent auf 369,53 USD), Walmart (+ 0,40 Prozent auf 123,80 USD) und Salesforce (+ 0,36 Prozent auf 202,11 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Caterpillar (-3,57 Prozent auf 680,90 USD), NVIDIA (-3,01 Prozent auf 177,82 USD), Amazon (-2,62 Prozent auf 213,21 USD), American Express (-2,02 Prozent auf 301,00 USD) und 3M (-1,79 Prozent auf 153,41 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44 240 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,829 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 5,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at