Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,83 Prozent tiefer bei 48 501,27 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,392 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,226 Prozent schwächer bei 48 794,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 48 904,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 626,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 695,36 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 03.02.2026, einen Wert von 49 240,99 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 47 882,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 191,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,246 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 626,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 2,47 Prozent auf 245,28 USD), Verizon (+ 1,78 Prozent auf 50,87 USD), Salesforce (+ 1,61 Prozent auf 196,05 USD), Microsoft (+ 1,35 Prozent auf 403,93 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,91 Prozent auf 300,26 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,01 Prozent auf 722,18 USD), Nike (-2,66 Prozent auf 59,39 USD), Boeing (-2,45 Prozent auf 224,12 USD), Procter Gamble (-2,32 Prozent auf 159,72 USD) und Amgen (-2,26 Prozent auf 377,00 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 44 429 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,811 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

