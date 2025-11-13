Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,28 Prozent im Minus bei 48 117,68 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,711 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,495 Prozent leichter bei 48 015,79 Punkten, nach 48 254,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 233,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 102,24 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,17 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 067,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, stand der Dow Jones noch bei 44 922,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der Dow Jones mit 43 958,19 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,51 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 4,19 Prozent auf 77,06 USD), Nike (+ 1,67 Prozent auf 65,27 USD), Amgen (+ 1,30 Prozent auf 340,64 USD), Chevron (+ 1,14 Prozent auf 155,07 USD) und Merck (+ 1,12 Prozent auf 92,47 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-8,18 Prozent auf 107,11 USD), NVIDIA (-3,45 Prozent auf 187,12 USD), UnitedHealth (-1,77 Prozent auf 333,05 USD), Amazon (-1,27 Prozent auf 241,09 USD) und Salesforce (-1,17 Prozent auf 243,13 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 073 784 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,041 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at