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Kursverlauf 28.10.2026 22:34:25

Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus

Der Dow Jones gönnte sich letztendlich eine Verschnaufpause.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 52 475,10 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,086 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,191 Prozent auf 52 277,49 Punkte an der Kurstafel, nach 52 377,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52 335,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 634,32 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,296 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 481,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 747,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 706,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,46 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 1,61 Prozent auf 317,94 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,60 Prozent auf 321,89 USD), Goldman Sachs (+ 1,47 Prozent auf 925,17 USD), IBM (+ 1,19 Prozent auf 253,22 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,05 Prozent auf 339,30 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Sherwin-Williams (-1,60 Prozent auf 320,80 USD), NVIDIA (-1,17 Prozent auf 215,38 USD), Nike (-1,09 Prozent auf 37,15 USD), Walt Disney (-1,08 Prozent auf 109,04 USD) und Cisco (-0,98 Prozent auf 110,29 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 27 350 627 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,86 zu Buche schlagen. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,24 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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American Express Co. 289,10 -0,21% American Express Co.
Cisco Inc. 97,12 -0,52% Cisco Inc.
Goldman Sachs 820,80 -0,70% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 228,50 0,09% IBM Corp. (International Business Machines)
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