Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Dienstagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,21 Prozent leichter bei 51 873,23 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25,221 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 52 008,23 Punkte an der Kurstafel, nach 51 983,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 51 932,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 593,16 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 51 176,96 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 53 178,41 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 47 336,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,22 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,94 Prozent auf 208,01 USD), Microsoft (+ 2,77 Prozent auf 521,15 USD), Amazon (+ 2,18 Prozent auf 250,99 USD), Cisco (+ 2,08 Prozent auf 103,72 USD) und Caterpillar (+ 1,78 Prozent auf 624,54 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Sherwin-Williams (-2,91 Prozent auf 342,12 USD), Merck (-2,36 Prozent auf 144,86 USD), Nike (-2,02 Prozent auf 38,33 USD), Apple (-1,87 Prozent auf 331,98 USD) und Walmart (-1,87 Prozent auf 125,30 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9 979 632 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,491 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at