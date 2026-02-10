Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt mittags

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 50 408,69 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,595 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,176 Prozent auf 50 047,79 Punkte an der Kurstafel, nach 50 135,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 512,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50 193,49 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49 504,07 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.11.2025, den Stand von 47 368,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, lag der Dow Jones noch bei 44 470,41 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,19 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 3,43 Prozent auf 110,80 USD), Home Depot (+ 2,46 Prozent auf 326,45 EUR), Nike (+ 2,36 Prozent auf 63,88 USD), American Express (+ 1,98 Prozent auf 366,78 USD) und Microsoft (+ 1,63 Prozent auf 420,33 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amgen (-2,25 Prozent auf 367,38 USD), Coca-Cola (-1,86 Prozent auf 76,52 USD), Walmart (-1,35 Prozent auf 127,28 USD), IBM (-0,73 Prozent auf 294,17 USD) und Merck (-0,51 Prozent auf 117,05 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 001 110 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,784 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,58 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

