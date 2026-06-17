Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt zum Handelsstart

Anleger in New York schicken den Dow Jones am dritten Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,38 Prozent stärker bei 52 199,63 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,121 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,552 Prozent leichter bei 51 712,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51 999,67 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 937,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 220,00 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 526,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, stand der Dow Jones noch bei 46 993,26 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 42 215,80 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,89 Prozent. Bei 52 220,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1,34 Prozent auf 958,17 USD), Goldman Sachs (+ 1,31 Prozent auf 1 104,95 USD), JPMorgan Chase (+ 1,28 Prozent auf 335,39 USD), American Express (+ 1,21 Prozent auf 344,87 USD) und Home Depot (+ 1,05 Prozent auf 292,80 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Verizon (-2,03 Prozent auf 45,78 USD), Johnson Johnson (-1,66 Prozent auf 231,27 USD), Salesforce (-1,58 Prozent auf 159,16 USD), Coca-Cola (-1,56 Prozent auf 79,03 USD) und IBM (-1,53 Prozent auf 266,68 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 420 290 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,429 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,44 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,04 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at