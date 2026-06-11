Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel letztendlich um 1,86 Prozent auf 50 848,75 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,037 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,69 Prozent auf 50 760,12 Punkte an der Kurstafel, nach 49 918,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50 968,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 972,07 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,291 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 704,47 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 47 417,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 865,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,10 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51 660,40 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Honeywell (+ 6,43 Prozent auf 219,12 USD), Boeing (+ 6,04 Prozent auf 221,63 USD), Caterpillar (+ 4,84) Prozent auf 897,63 USD), Amgen (+ 4,84 Prozent auf 354,06 USD) und Nike (+ 4,55 Prozent auf 45,96 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,62 Prozent auf 166,45 USD), Chevron (-2,10 Prozent auf 185,82 USD), Microsoft (-1,77 Prozent auf 390,34 USD), Coca-Cola (-1,27 Prozent auf 82,53 USD) und Visa (-1,21 Prozent auf 319,05 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 41 499 238 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,365 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,48 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at