Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel letztendlich um 0,51 Prozent auf 52 210,08 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,929 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,300 Prozent auf 51 791,37 Punkte an der Kurstafel, nach 51 947,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 607,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 985,38 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 51 876,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 167,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 44 901,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,91 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 6,07 Prozent auf 173,60 USD), 3M (+ 3,25 Prozent auf 178,23 USD), Sherwin-Williams (+ 3,07 Prozent auf 327,27 USD), American Express (+ 2,83 Prozent auf 335,39 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,34 Prozent auf 326,57 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-4,99 Prozent auf 196,51 USD), Chevron (-2,46 Prozent auf 190,00 USD), Caterpillar (-1,74 Prozent auf 873,28 USD), Goldman Sachs (-1,22 Prozent auf 1 048,23 USD) und UnitedHealth (-0,74 Prozent auf 417,64 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40 343 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,385 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3,82 Prozent.

Redaktion finanzen.at