Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,97 Prozent schwächer bei 51 711,65 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,335 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,131 Prozent auf 52 287,14 Punkte an der Kurstafel, nach 52 218,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 51 885,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 542,06 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,849 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der Dow Jones auf 51 666,84 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 49 310,32 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 23.07.2025, einen Stand von 45 010,29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,88 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,36 Prozent auf 130,48 USD), Amgen (+ 1,49 Prozent auf 371,50 USD), Johnson Johnson (+ 1,42 Prozent auf 259,27 USD), Travelers (+ 1,15 Prozent auf 376,37 USD) und Chevron (+ 0,75 Prozent auf 194,42 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Alphabet C (ex Google) (-6,89 Prozent auf 318,34 USD), Amazon (-4,57 Prozent auf 233,66 USD), Salesforce (-3,72 Prozent auf 156,93 USD), Walt Disney (-3,17 Prozent auf 92,83 USD) und Sherwin-Williams (-2,93 Prozent auf 310,54 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 32 438 686 Aktien gehandelt. Mit 4,390 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at